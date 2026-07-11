Embajada de Venezuela en España envía 2 toneladas de insumos médicos

MADRID.— La embajada de Venezuela en España informó que un cargamento de aproximadamente dos toneladas de medicamentos e insumos médicos fue despachado con destino a Venezuela, como parte de un esfuerzo conjunto de asistencia sanitaria articulado desde España.

La carga tiene como objetivo reforzar la atención de salud en el país azotado por un doblete sísmico que ha dejado más de 4 mil muertos.

El operativo de transporte se ejecutó a través de la aerolínea española Iberia y la firma especializada Cargo Europe Logistic.

Se prevé que el cargamento arribe a territorio venezolano para ser entregado directamente a la organización no gubernamental Cáritas en Venezuela, entidad que asumirá la custodia, inventario y posterior distribución de los insumos médicos en las zonas prioritarias.

La red de recolección fue posible gracias a la participación de la comunidad de ciudadanos venezolanos residentes en España, quienes establecieron de forma voluntaria múltiples centros de acopio en diversas provincias del territorio español.

Las autoridades consulares informaron que continúan los trabajos de coordinación con los distintos actores logísticos y las plataformas de voluntarios para dar continuidad a estos corredores de ayuda humanitaria y garantizar el suministro oportuno de medicamentos de primera necesidad.

SPLL/Unión Radio