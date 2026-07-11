Gobierno de Venezuela agradece la ayuda humanitaria suministrada por Rusia

CARACAS.- El canciller de Venezuela, Yvan Gil Pinto, agradeció al Gobierno de Rusia por el envío de ayuda humanitaria al país tras el doblete sísmico registrado el pasado 24 de junio.
«El pueblo venezolano sabe que cuenta con la solidaridad de Rusia y de su gobierno. ¡Muchas gracias!», señaló el comunicado Gil.
Según detalló, en el cargamento hubo enseres para ser distribuidos por toda la zona de lugares afectados.
Unión Radio
En nombre del Gobierno Bolivariano, agradecemos el apoyo solidario de la Federación de Rusia a las víctimas de la tragedia causada por los terremotos del 24 de junio, con el envío de un cargamento de ayuda humanitaria que contiene tanto alimentos como enseres para ser… https://t.co/UTVx8BrQB8— Yvan Gil (@yvangil) July 11, 2026