Gobierno de Venezuela agradece la ayuda humanitaria suministrada por Rusia

CARACAS.- El canciller de Venezuela, Yvan Gil Pinto, agradeció al Gobierno de Rusia por el envío de ayuda humanitaria al país tras el doblete sísmico registrado el pasado 24 de junio.

«El pueblo venezolano sabe que cuenta con la solidaridad de Rusia y de su gobierno. ¡Muchas gracias!», señaló el comunicado Gil.

Según detalló, en el cargamento hubo enseres para ser distribuidos por toda la zona de lugares afectados.

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