CARACAS.– El Gobierno de Venezuela despliega 13 hospitales internacionales de campaña para atender a damnificados por el doblete sísmico, según informó la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, durante una inspección al centro de salud móvil enviado por el Gobierno de Qatar.

Rodríguez expresó su «agradecimiento eterno» al Emir de Qatar y a su delegación por el aporte, el cual servirá como soporte directo a los campamentos transitorios donde se encuentran las familias que perdieron sus hogares.

«Venezuela nunca va a olvidar lo que ha hecho la comunidad internacional en estas horas tan difíciles de duelo y de dolor para nuestro pueblo», afirmó la vicepresidenta, destacando que el Estado se mantiene activado en los niveles local, regional y nacional para atender a la población vulnerable.

Soporte médico integral y binacional

Por su parte, el ministro del Poder Popular para la Salud, Carlos Alvarado, detalló que este hospital de campaña en particular —clasificado como tipo 1— operará temporalmente con un equipo mixto de profesionales qataríes y venezolanos en un esquema de «perfecta armonía».

Una vez que la misión extranjera culmine sus labores, la infraestructura será transferida en su totalidad al sistema público venezolano para la atención de futuras contingencias.

Alvarado precisó que el centro asistencial funcionará como punto de referencia médica. Las brigadas de salud desplegadas en los campamentos transitorios remitirán a este hospital a aquellos pacientes que requieran:

Exámenes médicos especializados.

Hospitalización preventiva.

Tratamiento para patologías crónicas (diabetes, hipertensión arterial y asma).

Atención prioritaria para pacientes oncológicos y personas que requieren diálisis.

Unión Radio