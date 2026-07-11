Corpoelec anuncia descarga preventiva de las centrales hidroeléctricas del Bajo Caroní

CARACAS.- Corpoelec informó que, el lunes 13 de julio a partir de las 11:00 a.m. se iniciará el proceso de descarga preventiva en las Centrales Hidroeléctricas del Bajo Caroní, como parte del Plan de Alivio Preventivo 2026.

A través de su cuenta en Instagram, Corpoelec exhortó a los pescadores, operadores navieros, deportistas y comunidad en general a tomar las precauciones pertinentes ante el incremento de la velocidad de la corriente en los ríos Orinoco y Caroní.

La institución informó que la medida se aplica para «garantizar la operatividad del sistema eléctrico nacional».

Unión Radio