Tres técnicos heridos al caer ascensor en Maracay

MARACAY.- Tres técnicos resultaron heridos la tarde de este viernes tras desplomarse un ascensor desde el cuarto piso de las Residencias Galil, en Maracay, estado Aragua.

Las víctimas fueron ingresadas de emergencia al Hospital Central de Maracay, donde se encuentran estables, aunque uno de ellos debió ser intervenido quirúrgicamente debido a fracturas abiertas en una de sus piernas con compromiso vascular.

El doctor Jimmy Carvajal, director médico, explicó detalles y destacó que están fuera de peligro. “En regulares condiciones generales, neurológicamente están estables. Solamente uno de ellos es subido a pabellón a realizar una operación, ya que posee fracturas abiertas en la pierna con compromiso vascular. No llegó ningún fallecido, todos están atendidos y se encuentran estables en esta área del trauma shock”.

La Sociedad de Condominios de Edificaciones Aragüeñas hizo un llamado de conciencia a evitar usar ascensores si no es necesario.

Unión Radio