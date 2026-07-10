Topo Pola Díaz Moffitt: La recuperación de los cuerpos es tan valiosa como encontrar personas con vida

CARACAS.- La coordinadora operativa de la organización Topos Adrenalina Estrella, Pola Díaz Moffitt, está en el país desde el 01 de julio para ayudar a las labores de búsqueda y rescate de sobrevivientes y fallecidos de la tragedia del 24 de junio.

La experimentada mexicana se queda en un campamento ubicado en la cancha de pádel del estadio de béisbol de Macuto.

Dice que la recuperación de cuerpos es tan valiosa para la sociedad y las familias como el encontrar personas con vida.

»No nos tocó la bendición de ser llamados para una vida, pero estamos impactando sobre muchas vidas, cada cuerpo que se recupere, por ejemplo, si es una persona soltera, tiene familia paterna, materna, y yo observo que aquí son numerosas las familias, ya beneficiamos a dos familias, psicológicamente, moralmente, físicamente», contó a Unión Radio en una pausa de sus actividades en La Guaira donde junto a su equipo aportan experiencia y compañía en estos duros momentos.

A los venezolanos les pide seguir siendo fuertes a pesar de lo ocurrido, »los venezolanos tienen que mantener ese despertar de conciencia que golpes tan fuertes de la naturaleza ocasionan y seguir siendo unidos, reconstruirse como sociedad, fortalecerse como país y mantener la fe y la esperanza sea cual sea la religión».

Cadena de favores

Pola Díaz Moffitt es de profesión trabajadora social y enfermera, desde hace 41 años es rescatista, voluntariado que inició en 1985 cuando ocurrió el mayor terremoto de México.

Ve la labor de un rescatista como una »cadena de favores». »Si te apasiona esto vas a buscar regresar y hacer eso que otros hicieron por ti».

Es madre de 4 hijas de quienes dicen aprendieron a convivir con su vocación. Como mujer topo se considera que ha tenido éxito, »ha sido muy difícil, por supuesto me he encontrado en un mundo masculino».

Cada vez que, junto a los demás topos, ingresan a los escombros se encomiendan al »dador de vidas» en respeto a todas las religiones que hoy, quitando escombros de la tierra, acompañan en el dolor a los venezolanos.

Luis Gabriel Patiño/Unión Radio