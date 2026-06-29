Alcalde de Los Teques confirma 121 viviendas afectadas: «10 son pérdida total»

CARACAS.- El doblete sísmico del pasado 24 de junio provocó en Los Teques y el resto del municipio Guaicaipuro daños en 121 viviendas de las cuales 10 son pérdida total.

El alcalde de Los Teques, Farith Fraija Norwood, afirmó que desde el primer día trabajan en la inspección de las edificaciones de la localidad mirandina “sobre todo en la la verificación de los daños que causaron estos terremotos en nuestra ciudad”.

“Hasta el momento hemos detectado 121 viviendas impactadas, de las cuales 10 son pérdida total”, informó en entrevista a Esther Quiaro en el programa Al Instante de Unión Radio.

Destacó que el mismo día 24 de junio verificaron el estado del hospital. “Afortunadamente, los daños fueron muy leves a nivel de friso o de algunas cerámicas que se cayeron, pero el hospital estaba funcionando sin ningún tipo de inconveniente, estuvimos verificando también las fuentes alternas de energía”.

Agregó que han estado verificando algunas escuelas con daños en su estructura y solamente en una, el Liceo de San Pedro, hemos encontrado algunas afectaciones que ameritan una intervención, pero que en su gran mayoría, las que hemos verificado, han tenido solo daños de friso, mampostería, algunos desplazamientos, pero que no comprometen la seguridad de los niños”.

“Ninguna de las inspecciones han arrojado daños estructurales de ningún edificio del municipio Guaicaipuro”, enfatizó.

Resaltó que también trabajan en los daños psicológicos, la afectación a la salud mental. Hemos dispuesto un número de contactos, el 0412-619-4970 para asistencia psicológica priorizada”.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio