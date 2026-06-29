Trabajos para restablecer las telecomunicaciones en La Guaira avanzan cerca de 70%

CARACAS.- El presidente de la Cámara de Empresas de Servicios de Telecomunicaciones (CASETEL), Pedro Marín, aseguró que se mantienen trabajando para restablecer el sistema de telecomunicaciones en el estado La Guaira tras los fatídicos terremotos, ocurridos el miércoles, y cuyos avances oscilan entre un 60% y 70%.

En una entrevista con el programa A Tiempo de Unión Radio , Marín explicó que el fenómeno ocasionó daños hasta en un 90% del sistema de comunicaciones del litoral central y que actualmente se encuentran operando con tecnologías alternas y energía propia, a fin de favorecer la conexión y sumar a las labores de rescate y apoyo para los afectados.

Destacó que desde el primer momento han mantenido comunicación con la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela (Conatel) para conocer el alcance y el daño en toda la entidad.

«Por lo menos un 60-70% ya está levantado a nivel de telecomunciaciones, a nivel de las radio bases, pero hay lugares que están apartados y más complicado, entonces te digo estamos inventando y usando otras tecnologías para poder resolver ese tema», detalló Marín

Señaló que se debe trabajar más detallado en la fibra tanto subterránea como marítima, por lo que pidió ayuda a las autoridades gubernamentales para facilitar la documentación y autorizaciones del traslado de equipos y maquinarias especialistas al país.

Unión Radio