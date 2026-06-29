Inter habilita puntos de Wi-Fi libre y unidades móviles con conexión a Internet en zonas afectadas por terremotos

CARACAS.- En Inter habilitamos puntos de Wi-Fi libre y unidades móviles con conexión a Internet en La Guaira, Caracas, Morón, Tucacas y Turmero, para facilitar la comunicación con tus seres queridos.
Acércate y conéctate:
- Turmero: Alrededores del Centro Comercial Villas del Este.
- La Guaira: Alrededores de la Torre Leander, Maiquetía, además de unidades móviles recorriendo toda la ciudad con wifi.
- Caracas: Oficina Inter los Ruices. | Edificio Loma Linda, Los Naranjos. | Alrededores del CCCT. | Torre Credicard. | Av. González Rincones. La Trinidad.
- Morón: Calle Comercio con Carrera Bermúdez, Edif. Mariela.
- Tucacas: Alrededores del Hotel Baywatch.
Todas las ubicaciones de los puntos Wifi también puedes encontrarlas en nuestro Instagram @tumundointer.
30 años acompañándote y hoy más que nunca estamos contigo.
Nota de prensa