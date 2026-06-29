Colombia envía tercer vuelo con ayuda humanitaria a Venezuela

CARACAS.- El gobierno de Colombia envía ayuda y elementos de asistencia humanitaria en el tercer vuelo hacia Venezuela.
En el cargamento cuenta con 3.200 elementos de asistencia, ocho toneladas de bienestaria, 680 kilos de medicamentos y kits para la atención de los damnificados.
Asimismo, el avión estará habilitado para que repatriar a 47 ciudadanos colombianos que solicitaron regresar al país neogranadino.
«Desde el Consulado de Colombia en Caracas avanzan los procesos de registro y verificación para garantizar un retorno seguro, digno y ordenado», señaló el comunicado del ministerio de Defensa colombiano.
Unión Radio
Colombia envía tercer vuelo humanitario hacia Venezuela. La misión, operada por la @FuerzaAereaCol, transporta ayuda para atender la emergencia tras los terremotos y traerá de regreso a 47 connacionales que solicitaron retornar al país.— Mindefensa (@mindefensa) June 29, 2026
La aeronave lleva 3.200 elementos de… pic.twitter.com/VwN7QY6YBj