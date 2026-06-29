Colombia envía tercer vuelo con ayuda humanitaria a Venezuela

CARACAS.- El gobierno de Colombia envía ayuda y elementos de asistencia humanitaria en el tercer vuelo hacia Venezuela.

En el cargamento cuenta con 3.200 elementos de asistencia, ocho toneladas de bienestaria, 680 kilos de medicamentos y kits para la atención de los damnificados.

Asimismo, el avión estará habilitado para que repatriar a 47 ciudadanos colombianos que solicitaron regresar al país neogranadino.

«Desde el Consulado de Colombia en Caracas avanzan los procesos de registro y verificación para garantizar un retorno seguro, digno y ordenado», señaló el comunicado del ministerio de Defensa colombiano.

Unión Radio