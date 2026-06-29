Cruz Roja Española: Víctimas de Venezuela urgen alojamiento, agua y apoyo psicosocial

MADRID.- Alojamiento, alimentación, agua, saneamiento y atención psicosocial son las necesidades «más acuciantes» de los afectados de los terremotos de Venezuela, dijo este lunes a EFE Cruz Roja Española.



Muchas personas están a la intemperie, aunque hay quien se resiste a alejarse de las viviendas derruidas debido a los familiares que pudieran estar atrapados bajo los escombros o porque tienen ahí sus pertenecencias, explicó Raquel Bernedo, técnica de Emergencias, en comunicación telefónica desde Caracas.



Luego está la necesidad de alimentación, además de agua potable (se está repartiendo mucha embotellada) y el saneamiento, pues los depósitos fecales pueden causar enfermedades y un problema grave de salud pública, incidió la especialista de Cruz Roja.



Además, se trabaja en el apoyo psicosocial, la salud mental y la protección de personas que quedaron en situación vulnerable, tanto familiar como económica, muchos niños entre ellas.



«Es muy importante el acompañamiento de los afectados para que puedan ser reconfortados y capaces de superar el duelo de la mejor forma posible», comentó Bernedo.



También habló de la «carga mental» que soportan los rescatistas, que también requiere tratamiento.



«Motivados para seguir buscando supervivientes»



Cruz Roja Española enviará esta semana el equipamiento para instalar una clínica, probablemente en La Guaira, que servirá de refuerzo del hospital de campaña ya instalado, y trabaja en la parte logística para que el despliegue sea rápido.



«Ahora mismo, el reto es que hay muchas organizaciones que necesitan estos servicios. Entonces, generalmente tras un desastre, estos sistemas se colapsan un poco, pero por la alta demanda que hay», comentó al ser preguntada por dificultades para hacer llegar el material.



«En general, estamos encontrando que se están poniendo ciertas facilidades para la entrada de las personas de acción humanitaria al terreno», según Bernedo, jefa de equipo de la clínica citada. Valoró la coordinación para que la ayuda llegue de la mejor manera posible y al mayor número de personas necesitadas.



Por su propia experiencia, de momento no hubo ningún problema con la coordinación del equipamiento de Cruz Roja Española y de la ayuda que ya se llevó a Venezuela, como un cargamento de 17 toneladas desde Panamá, que entró «sin problema».



Cruz Roja Española está apoyando la búsqueda y rescate con compañeros de Colombia, México, Costa Rica, Aruba o Panamá. También, lleva a cabo una campaña de «sensibilización y preparación» sobre seísmos.



Además, ayuda a ponerse al habla con parientes, en este caso en colaboración con Cruz Roja de Venezuela, que ha recibido más de 2.000 solicitudes de comunicación, así como en países vecinos y España donde hay grandes comunidades venezolanas.



Sobre una menor probabilidad de encontrar supervivientes por el paso de los días, matizó Bernedo que, de momento, todavía hay mucha incertidumbre.



«Es verdad que, a partir de las 72 horas es más complicado encontrar personas con vida, pero también es cierto que ayer se encontraron personas que llevaban 96 horas entre escombros. Al final, eso es una motivación de querer seguir con los equipos de búsqueda y rescate», dijo.



Los dos grandes terremotos que sacudieron la zona norte de Venezuela el pasado miércoles han causado al menos 1.450 muertos y 3.150 heridos, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), y graves daños materiales.

EFE

