España dice a Venezuela que «no está sola» tras sísmos y mantiene su ayuda

MADRID.- La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha trasladado este lunes el «más sentido pésame» del Ejecutivo por la muerte de 1.450 personas como consecuencia del doble terremoto registrado en Venezuela días atrás, entre ellas 17 ciudadanos españoles, y ha asegurado que España seguirá al lado del pueblo venezolano: «Venezuela no está sola».



Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Saiz ha expresado «todo nuestro cariño y solidaridad» con las familias de las víctimas, con las personas heridas y con todas aquellas que han visto cómo esta tragedia «alteraba por completo sus vidas».



La portavoz ha subrayado que, desde el primer momento de la emergencia, el Gobierno de España ha trabajado «contrarreloj» para prestar apoyo a las autoridades venezolanas y contribuir a las labores de rescate y atención a la población afectada.



En este sentido, ha detallado que España ha movilizado un total de 65 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), dos ingenieros del Ejército de Tierra y ocho unidades caninas especializadas en búsqueda y rescate.



Además, el Ejecutivo ha movilizado material de primera necesidad para apoyar las operaciones sobre el terreno y mantiene en Venezuela personal de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), especializado en ayuda de emergencias.



La portavoz también ha recordado que el Gobierno dio orden la semana pasada de movilizar hasta un millón de euros de contribución financiera a través de instituciones multilaterales, con el objetivo de contribuir a minimizar las consecuencias devastadoras de este doble terremoto.



Saiz se ha dirigido de forma especial a las más de 700.000 personas nacidas en Venezuela y que viven actualmente en España, a quienes ha trasladado «un mensaje de cercanía y de afecto», ha concluido la portavoz del Gobierno.

EFE

