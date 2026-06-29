México enviará más ayuda humanitaria a Venezuela a petición de Caracas

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este lunes que prepara el envío de más ayuda humanitaria para atender a la población afectada por los terremotos de la pasada semana en Venezuela.

Durante su conferencia de prensa diaria, la mandataria expuso que el día de ayer la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) recibió una carta pidiendo más apoyo tras los terremotos de la semana pasada.

“El día de ayer llegó un comunicado a la Secretaría de Relaciones Exteriores pidiendo más apoyo. Es una carta que enviaron a México y a otros países. Ellos piden plantas potabilizadoras para agua, plantas de energía Y también ahora sí ya piden algo de alimentación de productos no perecederos”, apuntó.

La presidenta mexicana indicó que las brigadas de rescate enviadas por México continúan trabajando en territorio venezolano y ya han participado en labores de salvamento.

«El general secretario (de la Defensa Nacional) nos informó que dos personas fueron rescatadas por la brigada mexicana. Son 250 elementos que van a permanecer allí», afirmó.

EFE