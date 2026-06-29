EnFotos Llaman a coordinar brigadas civiles ante sismos en el país

CARACAS.- José Luis Núñez, presidente de la Federación Venezolana de Busqueda y Rescate, llama a instruir a los miembros de la sociedad civil que están colaborando con los grupos de rescate para seguir salvando vidas.

“Creo que si nosotros, más allá de llamar a la gente, le indicamos cómo podemos hacer las cosas mejor, pudiésemos seguir avanzando en este proceso”subrayó.

Considera que, a pesar de haber pasado 5 días de los mortíferos terremotos que azotaron al país, “todavía hay esperanza de vida y lo que hacemos es este trabajo voluntario, siempre abrigamos la posibilidad de que haya personas con vida entre los escombros. No es para darle una falsa sensación a la familia, pero en realidad los colapsos son muy complejos, pero bueno, hay experiencias en otras partes donde en días posteriores de ocho días, pudiese haber gente con vida”, insistió.

Advirtió, en entrevista a Eduardo Rodríguez y Saúl Noriega en el programa A Tiempo de Unión Radio, que la falta de recursos técnicos para cada uno de estos edificios entorpece la labor de salvamento. “Hacen mella, porque para poder buscar, se requieren equipos. Veíamos la experiencia desde el equipo de Estados Unidos, tienen dispositivos electrónicos que son capaces de fotografiar la térmica de un edificio y saber por la temperatura de los cuerpos si pudiesen estar con vida o no. Hay radares que te indican incluso si hay personas respirando debajo de los edificios”,

Lamentó que Venezuela, pese a ser un país sísmico, no “podamos contar con ese apoyo y por eso se hace tardío el rescate, porque es como deshojar una rosa, tienes que ir quitando pétalo por pétalo, que sería la analogía de cada una de las placas que han conformado este edificio y que han colapsado”.

“Pienso que las coordinaciones son necesarias, la ayuda y las manos son necesarias, pero aislados no logramos tener efectividad en la respuesta. Entonces, en una crítica, sé que hay muchos puestos abiertos en distintas zonas del estado de La Guaira, pero también hay afectaciones en Aragua, en Turmero, por supuesto en Caracas, nuestra capital, en Tucacas, en Falcón creo que debe haber la coordinación, presencia oficial, para poder orientar a la población”, remató.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio