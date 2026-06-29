BFC habilita plataforma nacional e internacional de recaudación de fondos para afectados por terremotos

CARACAS.- BFC Banco Fondo Común habilita su plataforma nacional e internacional, en apoyo a los afectados por el terremoto del 24 de junio de 2026.

Con el firme compromiso de brindar soluciones solidarias en momentos de contingencia nacional, BFC Banco Fondo Común informa a la colectividad que igualará tu aporte para esta hermosa causa y ha puesto a disposición del público general su plataforma tecnológica e infraestructura para la recaudación de fondos y recepción de insumos destinados a las comunidades afectadas por el reciente terremoto del pasado 24 de junio.

Esta iniciativa integral busca facilitar canales seguros, rápidos y eficientes, para que tanto ciudadanos en el territorio nacional como personas y organizaciones en el exterior puedan sumar sus voluntades de apoyo a través de esta entidad financiera.

DESTINO DE LOS FONDOS RECAUDADOS



Todos los recursos económicos captados a través de las cuentas autorizadas serán dirigidos de forma transparente y directa a organizaciones especializadas en la atención de las siguientes prioridades:

Atención integral a huérfanos: Programas de asistencia social, salud, alimentación y resguardo para niños en situación de vulnerabilidad tras el evento sísmico.

Programas de asistencia social, salud, alimentación y resguardo para niños en situación de vulnerabilidad tras el evento sísmico. Reconstrucción de viviendas: Financiamiento y soporte para la reparación y reconstrucción de las viviendas afectadas por la devastación en las zonas de mayor impacto.



CUENTAS BANCARIAS AUTORIZADAS

Para la recepción de aportes económicos, se han habilitado de manera exclusiva las siguientes cuentas bancarias:

En Venezuela (Moneda Nacional y Extranjera): RIF de la Institución: J-00072306-0



Cuenta Corriente en Bs.: 0151 0100 83 1004816711

Cuenta Custodia USD: 0151 0100 86 1004816729



En el Exterior (Estados Unidos): Aportes internacionales centralizados a través del

Banco Amerant Bank, N.A.

Dirección : 220 Alhambra Circle, Coral Gables, FL 33134

Swift / R N (ABA): MNBMUS33XXX / 067010509

Beneficiario: BFC Banco Fondo Común, C.A. Banco Universal .

Cuenta Beneficiario: 1000152906.

Referencia: Donativo Terremoto Venezuela.

Nota de prensa