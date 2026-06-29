Trump insiste en que Irán solicitó una reunión que se celebrará mañana en Doha

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este lunes en su red Truth Social en que Irán «ha solicitado una reunión que tendrá lugar mañana en Doha», tras días de tensión e intercambio de ataques pese al alto el fuego.



Poco antes, el viceministro de Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, había descartado, en declaraciones a medios en Omán, que estuvieran programada reuniones técnicas esta semana.



Gharibabadi dijo que la próxima ronda de conversaciones técnicas se celebrará únicamente cuando «se den las condiciones necesarias» y una vez acordadas la fecha y el lugar.



«Irán ha solicitado una reunión. Tendrá lugar mañana en Doha», publicó Trump en su red social después de las declaraciones del viceministro iraní.

El portal estadounidense Axios había informado la noche del domingo de que Estados Unidos e Irán acordaron detener los bombardeos de los últimos días y reunirse esta semana en Catar.



El pasado 21 de junio, Irán y Estados Unidos convinieron una hoja de ruta de 60 días para alcanzar un acuerdo nuclear y una paz duradera después de un memorando de entendimiento que estableció un algo el fuego tras más de 100 días de guerra y permitió reabrir el estrecho de Ormuz.



Sin embargo, la tensión volvió estos últimos días, con ataques iraníes contra varios buques y bombardeos estadounidenses contra objetivos militares en la costa sur del país persa.



Teherán respondió posteriormente con ataques contra bases estadounidenses en Kuwait y Baréin.



Irán insiste en ejercer el control exclusivo del tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz mientras Washington amenaza con continuar sus bombardeos.

EFE

