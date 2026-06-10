ALAV registró 165 frecuencias internacionales semanales durante mayo

CARACAS.- La Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela (ALAV), reportó un promedio de 165 frecuencias internacionales semanales durante el mes de mayo de 2026.

De acuerdo a los datos publicados, el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía concentra el 80% de esta oferta, con 132 vuelos semanales, mientras que las 33 operaciones restantes despegan desde otros aeropuertos del país.

En este sentido, la organización detalla que 11 aerolíneas extranjeras y siete compañías nacionales cubren diversas rutas hacia América, Europa y el Medio Oriente. La flota doméstica registra 514 vuelos semanales, de los cuales 270 parten desde Maiquetía hacia 19 destinos nacionales, mientras que 244 frecuencias operan desde otros terminales aéreos hacia 16 ciudades.

La Asociación de Líneas Aéreas precisa la participación de empresas como Avianca, American Airlines, Copa, Iberia, Turkish Airlines, Conviasa y Láser, entre otras, en la consolidación de la conectividad aérea nacional e internacional.

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