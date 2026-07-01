Voluntarios de Mérida mantienen apoyo a afectados por terremotos haciendo grupos de relevo

CARACAS.- Voluntarios del estado Mérida continúan prestando apoyo en las zonas afectadas por los terremotos, mientras los que se encuentran desde hace días en labores de rescate regresan a Los Andes.

Son varios grupos de rescatistas, personal médico, enfermeros y voluntarios los que prestan apoyo en La Guaira, Caracas y Falcón. Ayudas que se mantienen activas.

“Van a acompañar, fortalecer toda la búsqueda y rescate en el centro del país. Además, tenemos preparado los compañeros que van los días miércoles y jueves a suplir a estos que ya salieron en la primera avanzada de Protección Civil y de los Bomberos», indicó Arnaldo Sánchez, gobernador del estado.

En relación a los servicios públicos señaló que el combustible y el gas doméstico están garantizados.

“Tenemos combustible suficiente para abastecer a todos los merideños, gas suficiente para abastecer, alimentos sofucientes; estamos hoy en condiciones controladas.

Unión Radio