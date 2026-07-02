Nueva York se prepara para su día más caluroso en 14 años

NUEVA YORK.- La ciudad de Nueva York espera este jueves temperaturas máximas de hasta 100 grados Fahrenheit (38 grados centígrados), con una sensación térmica que puede llegar a los 111 Fahrenheit (44°C), durante una ola de calor extremo que afecta al noreste del país a las puertas de las celebraciones del 4 de julio.

De confirmarse las previsiones, sería el día más caluroso registrado en Central Park desde el 18 de julio de 2012, hace 14 años. supondría el día más caluroso registrado en Central Park desde el 18 de julio de 2012, hace 14 años.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, puso en marcha un plan para la ola de calor extremo que afecta a la ciudad, además del resto del noreste de los Estados Unidos.

Entre las medidas impulsadas desde la Alcaldía, se han activado cientos de centros de climatización y se ha intensificado la asistencia a neoyorquinos vulnerables, personas sin hogar y adultos mayores.

También se han colocado 12 furgonetas, operadas por el Departamento de Salud, para proveer atención médica, agua y otros suministros como electrolitos y protector solar, así como el transporte a centros con aire acondicionado o centros de salud.

El plan dispone además que la agencia sanitaria amplíe las estaciones de refrigeración temporales mediante alianzas con organizaciones comunitarias, proporcionando agua fría, ventiladores con nebulizadores y toallas refrescantes para los que trabajan al aire libre, incluidos los vendedores ambulantes, repartidores y jornaleros que trabajan bajo el calor.

EFE