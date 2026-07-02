Estados Unidos envió más de 2 mil militares a Venezuela para reforzar las labores de búsqueda

CARACAS.- Estados Unidos envió más de 2.000 militares a Venezuela para reforzar las labores de búsqueda y rescate tras los terremotos que afectaron al país.

El general, Francis Donovan, Jefe del Comando Sur, que el despliegue se realiza en coordinación directa con las autoridades venezolanas y aseguró que la cooperación de ambos países ha permitido a acelerar las acciones de emergencia.

Los efectivos estadounidenses participan en la localización de sobrevivientes, la remoción de escombros, distribución de ayuda humanitaria y el apoyo logistico en las zonas más afectadas.

El operativo incluye ingenieros militares, especialistas en rescate, personal médico, unidades de comunicaciones y equipos para el transporte de sumimistros.

Unión Radio