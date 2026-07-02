Nuevo cargamento de 11 toneladas de ayuda humanitaria sale desde Ecuador

GUAYAQUIL.- El Gobierno ecuatoriano informó este jueves que un nuevo cargamento de 11,48 toneladas de ayuda humanitaria salió del país hacia Venezuela, para las familias afectadas por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que se registraron la semana pasada.

Con esta carga ya suman cerca de 37 toneladas de agua, insumos de higiene, víveres y otros elementos que el país andino envió a Venezuela desde el pasado martes, después de que el domingo habilitó nueve centros de acopio en varias provincias a nivel nacional.

La vicepresidenta del país, María José Pinto, ya había adelantado el lunes que el Gobierno tenía pensado enviar durante esta semana un avión diario con productos recolectados. El martes salió el primer vuelo con 14 toneladas y luego el miércoles otro con 11,41.

La ayuda humanitaria es enviada en el avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), que cada día regresa de Venezuela con ecuatorianos que resultaron afectados por los sismos y que hasta este jueves llegaban a 18.

Sin embargo, hasta el momento, el Gobierno no ha informado de ecuatorianos fallecidos o desaparecidos por los terremotos.

La ayuda humanitaria se suma a los 108 bomberos de Quito y Guayaquil que ya están trabajando en labores de búsqueda y rescate en Venezuela, país con el que Ecuador tiene rotas las relaciones diplomáticas desde 2024.

De manera paralela, la comunidad venezolana en Ecuador ha recolectado más víveres y productos de primera necesidad. La Cámara de Comercio Venezolana Ecuatoriana (CCVE) informó que el miércoles envío las 50 toneladas que había reunido desde el pasado jueves.

EFE