Sube a 18 el número de ecuatorianos repatriados tras el doble terremoto en Venezuela

GUAYAQUIL.- Se sumaron nueve ecuatorianos más que fueron repatriados por el Gobierno ecuatoriano, después de los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron Venezuela la semana pasada, lo que sube a 18 el número de ciudadanos que regresaron al país andino.

Los connacionales llegaron la noche del miércoles a la ciudad andina de Latacunga, en el avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) que cada día está viajando hacia Venezuela para llevar ayuda humanitaria, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.

De acuerdo a la cartera de Estado, también recibieron asistencia del personal del Ministerio de Salud, aunque no dio detalles de las afectaciones sufridas por los repatriados.

Estos ecuatorianos se suman a otros nueve que llegaron al país entre el pasado viernes y el martes, algunos de ellos por encontrarse en situación vulnerable.

Además, unos 96 ciudadanos se registraron de forma voluntaria en formularios difundidos por el Ejecutivo para acceder a servicios consulares y atención.

Hasta el momento, el Gobierno no ha informado de ecuatorianos fallecidos por los terremotos en Venezuela, país con el que Ecuador tiene rotas las relaciones diplomáticas desde 2024.

Pese a eso, envió 108 bomberos de Quito y Guayaquil que ya están trabajando en labores de búsqueda y rescate en el país caribeño, donde unas 6.461 personas han sido rescatadas y al menos 2.295 fallecieron, mientras que 11.267 resultaron heridas, de acuerdo al último reporte del Gobierno venezolano.

EFE