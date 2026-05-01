Trump dice que podría retirar sus tropas de España e Italia por su postura sobre Irán

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que podría retirar las tropas estadounidenses desplegadas en España e Italia, después de haber amenazado ya con hacerlo en Alemania, debido a la falta de apoyo de esos países ante la guerra en Irán.

Al ser preguntado por la prensa en la Casa Blanca si planeaba hacer con España e Italia lo mismo que con Alemania, el presidente respondió: «Sí, probablemente.

Sobre Alemania

«Cuando nosotros los necesitamos, ellos no estuvieron ahí. Tenemos que recordar eso», insistió el republicano.

Sobre Alemania, consideró que está haciendo un «trabajo terrible», en una aparente referencia al canciller alemán, Friedrich Merz.

«Tiene problemas de inmigración, tiene problemas energéticos. Tiene problemas de todo tipo y tiene un gran problema con Ucrania, porque están metidos en ese lío», subrayó.

EFE