Zulia es optimista en el crecimiento del turismo internacional

CARACAS.- El sector turístico en el estado Zulia proyecta un crecimiento durante el último semestre del año, impulsado por la reactivación de la actividad petrolera en la región.

El presidente de la Cámara de Turismo del estado Zulia, Jorge Perfetti, insistió que el sector tiene una gran proyección.

«Al hablar del tema petrolero, siempre hemos hablado de la visita de mucha gente al estado, por ellos debemos trabajar en el turismo receptivo (…) porque podemos recibir turistas de Colombia, Panamá y Estados Unidos», apuntó.

Perfetti, también indicó que ya reactivada la conexión con el aeropuerto de La Chinita que recibe vuelos de Panamá, eso pueder ayudar a que vengan turistas de Medellín, Bogotá y Cartagena, entre otros destinos.

Unión Radio