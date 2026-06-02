Papa León XIV sigue fomentando la presencia femenina en los altos cargos de la Santa Sede

CARACAS.- El papa León XIV continúa ampliando la presencia femenina en puestos de alta dirección dentro de la Santa Sede, donde los cargos solo habían estado en manos de los cardenales hasta hace poco tiempo.

El más reciente nombramiento ocurrió este martes cuando nombró a la mexicana María Montserrat Alvarado como prefecta del dicasterio de comunicación, lo que la convirtió en la primera mujer laica que dirige un área clave de la curia.

Se trata del cuatro nombramiento que hace el papa León XIV para que una mujer esté al frente de un ministerio vaticano. El primero de estos ocurrió en mayo de 2025, cuando Sor Tiziana Merletti fue designada como secretaria del dicasterio para los institutos de vida consagrada y las sociedades de vida apostólica.

El siguiente fue hasta febrero del presente año, cuando el Sumo Pontífice eligió a Sor Nina Benedikta Krapić como subdirectora de la oficina de prensa de la santa sede y, en ese mismo mes, se conoció que Sor Simona Brambilla como miembro del dicasterio para los obispos.

En los últimos diez años, ha aumentado considerablemente el porcentaje de mujeres que trabajan para la curia romana, quienes representan un poco más de la cuarta parte de los trabajadores en la actualidad.

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