Comerciantes de La Guaira buscan alternativas ante fallas de electricidad

CARACAS.- El presidente de la Cámara de Comercio de La Guaira, Eduardo Quintana, señaló que el gremio recurre a plantas eléctricas para garantizar sus servicios en medio del plan de ahorro energético.

«Los comercios tendrán que proveerse de plantas eléctricas o pantallas solares que sería lo más económico, pero sé que no es fácil, porque la economía no está dando para eso. Los centros comerciales están con las puertas abiertas, pero no tienen ventas porque no hay electricidad», dijo el presidente de Consecomercio La Guaira, Eduardo Quintana.

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