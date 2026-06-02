AN difirió segunda discusión del proyecto de ley del café

CARACAS.- La Asamblea Nacional (AN) difirió este martes la segunda discusión del proyecto de ley para el fomento y la promoción del café.

La discusión llegó hasta la aprobación del artículo 5 del proyecto, el cual establece la profundización y comercialización nacional e internacional de este rubro son actividades de importancia estratégica por su impacto en el desarrollo y diversificacion de la producción nacional y la cultura de consumo en el país.

El artículo 4 define términos clave como «actividades conexas», «banco de germoplasma» y «cadena de valor del café».

En el artículo 1° se subraya la importancia de este rubro como «fundamental» para el desarrollo del país.

El presidente de la AN, Jorge Rodríguez, explicó que la reforma busca el cuidado del cultivo del café y el «mantenimiento del ecosistema en las zonas cafetaleras», ante el «problema grave de que hay cultivos de café que se vienen sustituyendo por otros tipos de cultivos que además de que no conservan las cuencas terminan dañando ese suelo».

La discusión del proyecto, que consta de 37 artículos, continuará el próximo jueves.

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