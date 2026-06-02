Rubio: EEUU trabaja para crear condiciones para unas elecciones libres en Venezuela

WASHINGTON.- Estados Unidos trabaja para crear «las condiciones necesarias» para celebrar unas elecciones libres y democráticas en Venezuela, declaró este martes el secretario de Estado, Marco Rubio, quien no avanzó ninguna posible fecha para los comicios.

«En última instancia, la respuesta para Venezuela son unas elecciones democráticas, libres y justas, porque no solo es lo correcto, sino también necesario para atraer el tipo de inversión que el país necesita», defendió durante una audiencia ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Para poder convocar dichos comicios, señaló Rubio, se necesitan medios de comunicación libres, dar espacio a los partidos políticos para que puedan participar y un nuevo consejo electoral que pueda garantizar legitimidad al proceso.

«Todo ese trabajo está en marcha. Hay múltiples áreas de cooperación con la autoridad interina, algunas de las cuales no se discuten públicamente y que han sido muy positivas», afirmó.

EFE