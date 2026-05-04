Baruta celebra los 60 años del Centro Médico Docente La Trinidad y decretan el mes de su aniversario

CARACAS.- Por medio del decreto municipal número 779, el alcalde del municipio Baruta, Darwin González, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 174 de la Carta Magna de Venezuela, anunció que el mes de abril de cada año se conmemorará el aniversario del Centro Médico Docente La Trinidad (CMDLT), a propósito de cumplir 60 años de labor.

El director del despacho, Claudio Ripa, aseguró que sin temor a equivocarse el CMDLT “es uno de los referentes de la salud de la medicina venezolana, son quizás los únicos en tener direcciones de medicina comunitaria y programas sociales, gracias a ello, ayudan a muchos de la población vulnerable no sólo del municipio Baruta, sino vecinos también, demostrando la visión humanista que va más allá de la atención clínica tradicional, contar con ustedes en la gestión es clave y fundamental, como muchos los llaman, el Olimpo de Venezuela”.

En ese sentido enalteció la labor de todo el personal que labora en el centro de salud, desde los especialistas, médicos, enfermeros, camilleros, administrativos y de aseo, “este espacio sin su gente, no es nadie, quienes además dan día a día lo mejor de sí”.

Por su parte, el presidente de la junta directiva del CMDLT, doctor Herman Scholtz, agradeció el homenaje “parte de nuestra filosofía siempre ha sido pensar en la comunidad y ahora estamos más allá, el reto del país”. Reconoció que “sí nos llaman El Olimpo, y ser referencia nacional es ser líder, en esta Venezuela que nos enfrentamos, ser líder es parte del ser de todos nosotros que trabajamos aquí”.

Antes de otorgar el reconocimiento a los jefes de departamentos y especialidades, el alcalde Darwin González aseguró que “no cualquier institución llega a los 60 años manteniendo la excelencia, hoy reconocemos mucho más que una trayectoria, es una vocación que ha hecho de este centro de servicio y compromiso, si hay una palabra que los define es docente, porque aquí no sólo se cura el cuerpo, se forman las mentes que salvan vidas».

Nota de prensa