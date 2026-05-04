Próxima audiencia de Maduro y Flores será el #30Jun

NUEVA YORK.- El juez federal al frente del caso del presidente, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, convocó este lunes una nueva audiencia para el próximo 30 de junio en Nueva York.

El magistrado Alvin Hellerstein aceptó la petición conjunta de la defensa de Maduro, la de Flores y de la Fiscalía para celebrar una nueva audiencia la última semana de junio, después de que los abogados se lo solicitaran en una carta.

Si no hay un aplazamiento, el próximo 30 de junio a las 12:00 del mediodía, el matrimonio venezolano volverá a la Corte del Distrito Sur de Nueva York, trasladados desde el centro de detención de Brooklyn en el que permanecen desde enero.

En el mismo escrito, el juez también aceptó la solicitud de ambos acusados de retirar sus intentos de tumbar la acusación por alegar que EEUU les estaba bloqueando el acceso a una defensa efectiva.

Esto se debe a que, hace unas semanas, la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EEUU (OFAC) accedió a modificar las sanciones a Venezuela para permitir que su Gobierno pague los honorarios de los abogados de Maduro y Flores, lo que allanó el camino para que la defensa desistiera de sus intentos de tumbar la acusación.

Hellerstein se lo concedió «sin perjuicio», lo que deja la puerta abierta a que puedan presentar otra moción similar más adelante.

EFE