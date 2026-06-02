Misión de observación electoral de la OEA inicia despliegue final para comicios en Perú

LIMA.- La misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Perú inició este martes su despliegue final para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que se celebran este domingo 7 de junio, e hizo un llamado de llevar a cabo un proceso «con un alto sentido de responsabilidad democrática».

El grupo de trabajo, encabezado por el ex secretario general del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) Víctor Rico, está conformado por 92 especialistas y observadores de 21 países, anunció la OEA en un comunicado.

Durante la etapa de observación directa del 7 de junio, donde se enfrentan en las urnas la candidata derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez, el equipo estará presente en los 24 departamentos del país, en la provincia constitucional del Callao y en cuatro ciudades del exterior.

La misión de la OEA apuntó que ha dado seguimiento continuo al proceso electoral peruano y para la segunda vuelta continúa observando aspectos clave como la organización y tecnología electoral, justicia electoral, campañas, medios y comunicación digital.

Asimismo, se reunirá con autoridades electorales y de Gobierno, candidaturas, líderes políticos y representantes de la sociedad civil y de la comunidad internacional, para seguir recopilando información sobre el proceso en curso.

«La misión de la OEA reitera su llamado a las autoridades electorales del sistema peruano y a los actores políticos y sociales a llevar a cabo un proceso con un alto sentido de responsabilidad democrática, evitando confrontaciones, amenazas o discursos que generen división social», sostuvo el grupo de trabajo.

Agregó que después de la segunda vuelta, la misión presentará un nuevo informe con sus observaciones y recomendaciones orientadas a fortalecer los futuros procesos electorales en el país andino.

Por último, detalló que se trata de la vigesimoquinta ocasión en la que la OEA despliega una misión de observación electoral en Perú, y es posible gracias al apoyo financiero de Brasil, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Marruecos y Suiza.

Tanto la OEA como la Unión Europea (UE), las dos principales misiones internacionales de observación electoral en la primera vuelta del 12 de abril, señalaron que no había indicios de fraude y consideraron que los resultados son creíbles y transparentes.

EFE