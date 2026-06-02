Miguel Albujas apuesta por promover la investigación en áreas sociales del país

CARACAS.- El director de Desarrollo e Investigación de la Universidad Metropolitana (Unimet), Miguel Albujas, consideró que dentro de una agenda de prioridades en materia de investigación, deberían estar presentes temas como la inteligencia artificial (IA), las energías renovables, programas de diseños de políticas públicas, empleos, capacitación o atención en salud sexual reproductiva.

«En el área de tecnología, sin duda lo que tiene que ver con la IA y energías renovables. Luego el área social que no puede faltar, sobre el tema de la educación que es algo universal y transversal. En general, en todos los ámbitos universitarios, todo lo que tiene que ver con ciencias sociales (…) la investigación necesita libertad, es un concepto esencial para ello. Además, del respeto al trabajo y la libertad de cátedra», comentó en entrevista concedida a Vanessa Davies para el programa La Frecuencia de Hoy de Unión Radio .

Albujas señaló que la falta de salario, la poca dotación de equipos avanzados a los laboratorios universitarios, la migración de especialistas, han incidido en los proyectos de investigación.

«Sin duda eso ha mermado, muchos profesores se fueron del país, salieron de las universidades, especialmente de las públicas. Allí hay un abandono grande; además investigadores de peso específico. Ha mermado la investigación en temas importantes del país», añadió.

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