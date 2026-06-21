Vuelos desde Colombia a Margarita inician el 27 de junio

PORLAMAR.- El turismo internacional en la isla de Margarita recibirá un importante impulso a partir del próximo 27 de junio con el inicio de vuelos directos desde Colombia operados por la aerolínea Wingo. Esta nueva conexión enlazará a Bogotá y Medellín con el Aeropuerto Internacional Santiago Mariño.

Antonio de Abreu, presidente de la Cámara de Turismo del estado Nueva Esparta, detalló que esta primera fase de vuelos especiales operará desde el 27 de junio hasta el 27 de julio.

Asimismo, anunció que para el mes de septiembre la frecuencia del turismo neogranadino se ampliará con la incorporación de 27 vuelos directos procedentes de la ciudad de Cali.

«Esto es algo muy importante, porque esto es el inicio de los vuelos internacionales directos a la isla de Margarita (…) Esto lo que marca es el inicio del gran trabajo que estamos haciendo juntos entre todas las cámaras, la Gobernación, todas las instituciones, el Ministerio de Turismo, en pro de que Margarita continúe brillando como todos queremos», expresó.

Adelantó que las autoridades e instituciones del sector continúan trabajando en alianzas estratégicas para captar e impulsar el flujo de visitantes internacionales desde diferentes regiones.

Unión Radio