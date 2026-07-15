Catedral de Caracas no recibirá fieles en el templo por daños en la torre del campanario y la capilla de San Pedro

CARACAS.- La Catedral de Caracas, ha resistido los embates de los últimos cinco terremotos que han azotado la ciudad.

Tras la inspección, le ha sido colocada la etiqueta roja, así que forma parte de los 25 templos católicos que deberán mantener sus puertas cerradas hasta que logre la restauración de sus espacios.

“Daños severos en la torre de la Catedal, repararlos, pero son daños y hay peligro, incluso la fachada, los pináculos, también en algunos arcos y bóvedas y la fase crítica en los techos de mudéjar de la capilla de San Pedro, que es una de las más antiguas, sufrieron daños de consideración. Por lo tanto, en estos momentos el culto interno no es conveniente, por seguridad hasta de nuestros propios fieles, hasta tanto no se revisen las reparaciones», detalló Juan Carlos Silva párroco rector de la Catedral de Caracas.

Por su parte, el Museo Sacro tuvo pocas afectaciones, apenas unas grietas en una pared que comparte con la Catedral, y algunas en las escaleras.

Unión Radio