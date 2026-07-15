Muere un venezolano bajo custodia del ICE en EEUU y suman 22 migrantes fallecidos en 2026

MIAMI.- Un venezolano de 45 años murió bajo custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en Georgia, en el sur de Estados Unidos, según informó este miércoles dicha dependencia, con lo que suman 22 migrantes fallecidos en condiciones similares en lo que va de 2026.

El hombre, identificado como Jesús Manuel Arenas Silva, murió el lunes de un supuesto paro cardíaco mientras las autoridades lo trasladaban entre centros de detención en Georgia, reveló el ICE en un comunicado.

Los agentes encontraron inconsciente a Arenas Silvas cerca de las 7:46 horas (11:46 GMT) cuando iba en un autobús del Centro de Detención del Condado de Irwin en Ocilla hacia el Centro de Procesamiento de Folkston D. Ray, por lo que pidieron asistencia médica, de acuerdo con el relato de ICE.

Los servicios de emergencia transportaron al venezolano al Hospital del Condado de Irwin, donde lo declararon muerto menos de una hora después, a las 8:31 horas (14:31 GMT).

«Se sospecha que la causa de muerte fue un paro cardíaco. La causa oficial está pendiente de un examen médico posterior», señaló el ICE.

Con este deceso, suman 22 migrantes muertos bajo custodia del ICE en lo que va del año tras los 33 decesos de 2025, la mayor cifra en dos décadas, con base en el recuento de la organización National Immigration Project.

En este contexto, la tasa de mortalidad de migrantes detenidos por el ICE está en su nivel más alto en más de una década y se ha más que duplicado desde que comenzó la segunda presidencia de Donald Trump, afirmó la asociación Human Rights Watch en un reciente informe.

El fallecimiento del venezolano trasciende en medio protestas por las muertes de la última semana de dos hombres por disparos de agentes del ICE cuando conducían: el mexicano Lorenzo Salgado Araujo, padre de tres hijos, el 7 de julio en Texas, y el colombiano Joan Sebastián Guerrero, de 26, este lunes en Maine.

Además, un mexicano murió este martes atropellado tras huir de un operativo migratorio en Florida.

El ICE sostuvo que Arenas Silva recibió atención médica y revisiones de salud mientras estuvo en custodia, además de indicar que entró a Estados Unidos «de manera ilegal y sin inspección» en octubre de 2021 bajo la Administración de Joe Biden (2021-2025) por la frontera.

Un juez de inmigración en Atlanta había ordenado en abril pasado su expulsión a Venezuela.

EFE