Delcy Rodríguez anuncia «plan maestro» para parroquia El Junquito

CARACAS.- La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, anunció este miércoles la implementación de un plan maestro para la parroquia El Junquito, para reactivar la localidad tras los impactos del doblete sísmico del 24 de junio.

«Vamos a hacer un plan maestro para El Junquito, que tenga actividad turística planificada, actividad productiva, agrícola y comercial. Esta parroquia va a renacer, de los escombros va a renacer la esperanza. Tendremos campos para el cultivo, espacios para el emprendimiento, para el comercio», expresó la mandataria luego de un recorrido por la zona.

Allí indicó que habrá atención financiera para los comercios, con el objetivo de impulsar la actividad económica y adelantó que se está abordando un bono de contingencia para que las personas que fueron impactadas tengan un ingreso de contingencia.

Añadió que llamará a un concurso nacional para el plan maestro en La Guaira y El Junquito para ingenieros, arquitectos y demás personal que tenga experticia en estudios de suelos, para que puedan incorporarse a las labores de reconstrucción.

Unión Radio