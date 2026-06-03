Diputado Alvarado destaca el civismo que observó en las elecciones colombianas

CARACAS.-El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Juan Carlos Alvarado, afirmó que los colombianos demostraron que a través de la participación democrática se pueden dirimir las diferencias políticas y remarcó la «expresión mayoritaria» que se impuso en las elecciones del pasado domingo.

Comentó que tras la invitación de las autoridades electorales de Colombia para formar parte de una delegación de observación internacional, pudo compartir con dirigentes organizaciones y participar en el proceso de las auditorías.

«En conclusión, Colombia está transitando por un nuevo ciclo a lo que se define en este próximo proceso electoral donde seguramente participarán alrededor de 25 o 26 millones de electores», dijo.

En entrevista concedida al programa Sin Duda que transmite Unión Radio, comentó que «quedó un ambiente bastante movido» para el balotaje del próximo 21 de junio.

«Creo que hay unas altas expectativas para lo que será está campaña. Quedaron dirigentes políticos que deben tomar posiciones, el caso de Sergio Fajardo, de Claudia López», comentó.

Lourdes G. Soublette/ Unión Radio