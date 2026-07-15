En Lara garantizan abastecimiento de rubros esenciales

CARACAS.- El presidente de la Cámara de Industriales del estado Lara, Gil Lemos, destacó que tras el doblete sísmico que afectó al país recientemente, aumentó la demanda de producción en varias industrias de la región.

Lemus, aseguró que las industrias de alimentación elevaron la operativadad debido a los pedidos que recibieron para las donaciones destinadas para las zonas afectadas y que sus afiliados cuentan con inventario necesario para atender la contingencia.

«Estamos totalmente preparados y queremos hacer un llamado que hay un total abastecimiento en todos los rubros, sin duda el tema de las donaciones hizo mover un poco los inventarios de las industrias, sobre todo el estado Lara que es una entidad agroindustrial y gran proevedor de alimentos a nível nacional, sin duda las empresas tuvieron un movimiento por el tema de donaciones, pero están totalmente capacitadas para atender cualquier desviación en el inventario», apuntó.

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