Rubio recibió al vicepresidente electo de Colombia para mostrar respaldo al nuevo Gobierno

Washington.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, recibió este miércoles en Washington al vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, en una reunión con la que la Administración de Donald Trump escenificó su respaldo al futuro Gobierno del presidente electo, Abelardo de la Espriella.

Ambos dirigentes posaron ante las cámaras durante un saludo protocolario en el Departamento de Estado, pero no respondieron a preguntas de la prensa.

«El secretario Rubio felicitó al nuevo Gobierno y afirmó que la Administración de Trump espera trabajar estrechamente con el gobierno del presidente electo, Abelardo De La Espriella, para fortalecer los lazos económicos entre ambos países e impulsar la cooperación bilateral y regional en materia de seguridad», señaló el Departamento de Estado en un posterior comunicado.

Rubio enfatizó que el Gobierno de Trump «aspira a ser el socio preferente de Colombia», agrega la nota.

Por su parte, Restrepo reveló en la red social X que durante el encuentro reiteró el interés del próximo Ejecutivo de Colombia en ingresar al Escudo de las Américas, una alianza liderada por Trump con gobiernos latinoamericanos de derecha para combatir el narcotráfico, siempre «con absoluto respeto por la soberanía nacional».

«Asimismo, exploramos nuevas oportunidades para ampliar el comercio, atraer inversión y dinamizar el desarrollo económico», apuntó.

Restrepo se encuentra en Washington acompañado por el equipo económico del futuro Gobierno colombiano para estrechar lazos con la Administración de Trump y concretar el respaldo financiero de organismos multilaterales, como el Banco Mundial.

Durante la campaña electoral, Trump expresó públicamente su apoyo a De la Espriella, el candidato que se impuso a Iván Cepeda en las elecciones del pasado 21 de junio.

De la Espriella asumirá la Presidencia el próximo 7 de agosto, en sustitución de Gustavo Petro, quien se ha negado a reconocer su victoria electoral y ha mantenido una relación tensa con la Administración Trump.

En los últimos años, Washington retiró a Colombia de la lista de países que cooperan en la lucha contra el narcotráfico y sancionó a Petro al acusarlo de mantener vínculos con el tráfico de drogas debido al aumento de la producción de cocaína, acusaciones que el presidente saliente ha rechazado.

EFE/UniónRadio