Protección Civil pronosticó lluvias moderadas en varias zonas de Falcón en las próximas 48 horas

CARACAS.-El director de Protección Civil en el estado Falcón, Yoe Cabos, indicó que las precipitaciones podrían registrarse en parte de La Sierra y la costa falconiana.

«Las próximas 24 y 48 horas, para nuestro estado Falcón, se esperan propagaciones de lluvias dispersas, principalmente hacia La Sierra falconiana y parte de la costa oriental, sin descartar algunos chubascos dispersos en parte de la geografía de la zona centro de nuestro estado Falcón (…)», resaltó.

El funcionario descartó que hayan ondas tropicales en dirección al territorio falconiano explicando que «actualmente, no tenemos ninguna onda tropical en tránsito dentro del territorio venezolano; sin embargo, la onda tropical nro 27 (está) pasando el territorio colombiano y está en tránsito la onda tropical nro 28, la cual estamos analizando».

Cabos subrayó que el equipo de Protección Civil se mantiene en monitoreo constante en los 25 municipios de la entidad.

Unión Radio