Más de 20 templos de la Arquidiócesis de Caracas presentan daños tras terremotos

CARACAS.- Al menos 25 templos que pertenecen a la Arquidiócesis de Caracas presentan daños significativos en sus estructuras, luego de los dos terremotos que azotaron al país el pasado 24 de junio.

«En efecto, luego del terrible movimiento telúrico que hemos sufrido nosotros y han expuesto nuestro gran debilidad, luego de las inspecciones las autoridades han determinado daños severos en la torra de la Catedral, peligros en las fachadas, pináculos, algunos arcos y bóvedas (…) ahorita en estos momentos el culto interno no es conveniente, por seguridad a nuestros fieles, hasta tanto no se realicen las reparaciones», dijo.

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