EEUU lanza una segunda oleada de ataques contra Irán contra objetivos militares

WASHINGTON.- Estados Unidos lanzó este martes una segunda oleada de ataques contra Irán dirigida contra capacidades militares que, según Washington, son utilizadas para amenazar a los buques que transitan por el estrecho de Ormuz, una vía marítima clave para el comercio mundial.

El Comando Central de EEUU (CENTCOM) informó en un comunicado en X que la ofensiva comenzó a las 15:00 hora del Este y aseguró que los bombardeos buscan degradar la capacidad de Teherán para poner en riesgo la navegación en ese estratégico paso marítimo del golfo Pérsico.

El ataque se suma a otro que llevó a cabo el Ejército de EEUU horas antes contra objetivos militares iraníes que «mermaron aún más la capacidad» de Irán.

Durante la ofensiva, las fuerzas estadounidenses emplearon municiones de precisión contra sistemas de defensa costera y depósitos y plataformas de lanzamiento de misiles de crucero ubicados en la isla de Gran Tunb (Greater Tunb), en el golfo Pérsico.

Entre tanto, el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) acusó a Irán de arrastrar a todo Oriente Medio al caos por sus ataques contra sus vecinos árabes, miembros de esa alianza política y económica, así como contra Jordania.

Las oleadas de Estados Unidos forman parte de una ofensiva agresiva, retomada desde el pasado fin de semana, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, diera por finalizada la tregua con Teherán.

EFE