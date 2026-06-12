V Summit Farma 2026 reunió a 380 especialistas en torno al síndrome cardio reno metabólico

CARACAS.- El programa, coordinado por el Dr. Carlos Ignacio Ponte Negreti, directivo de la Sociedad Venezolana de Cardiología, se estructuró en cuatro bloques temáticos que incluyeron ponencias, panel interactivo y una mesa redonda. Los especialistas abordaron los avances más recientes en cardiología, endocrinología, medicina interna y nefrología, con énfasis en el síndrome cardio-reno-metabólico y su impacto en la salud integral del paciente.

«En cinco años hemos constituido un evento de prestigio, es una oportunidad donde muchas especialidades vienen a discutir de manera abierta la actualización de lo que es una de las patologías más importantes: la obesidad y el síndrome cardio-reno-metabólico», destacó el Dr. Ponte Negreti.

El V SUMMIT Farma 2026 contó con la participación de nueve expertos venezolanos y cuatro conferencistas internacionales de alto perfil: desde España, el Dr. Juan José Badimón (Instituto Cardiovascular) y el Dr. Miguel Camafort (Hospital Clínic de Barcelona); desde Colombia, el Dr. Patricio López Jaramillo (Universidad de Santander) y la Dra. Heidi Martínez Sánchez (Fundación Valle del Lili de Cali).

El encuentro tuvo el aval de la Sociedad Venezolana de Cardiología, la Sociedad Venezolana de Medicina Interna, la Sociedad Venezolana de Endocrinología y Metabolismo y la Academia Latinoamericana de Lipidología y Prevención Cardiometabólica (ALALIP).

«Hemos reunido a los profesionales de la cardiología, endocrinología, nefrología y medicina interna más importantes de este país y de Iberoamérica, para actualizar a los médicos venezolanos en las más recientes terapias y manejo de los pacientes con síndrome cardio-reno-metabólico», afirmó Harold Karam, Director de Operaciones del Grupo Farma.

Desde hace cinco años, Laboratorios Farma impulsa el SUMMIT como una plataforma científica de alto impacto que mantiene a los profesionales venezolanos alineados con el conocimiento nacional e internacional. Estas iniciativas promueven una atención clínica integral, donde el paciente se aborda como un todo y no solo como una patología.

«La educación médica continua debe ser parte de la disciplina; nos permite establecer lineamientos actualizados para el manejo de cada condición», señaló la Dra. Heidi Martínez Sánchez, refiriéndose a la importancia de la formación permanente en la práctica clínica.

En 2026, Laboratorios Farma celebra su 85 aniversario y reafirma su compromiso con la educación médica, los profesionales de la salud y la sociedad venezolana, con el objetivo de contribuir a la mejora de la calidad de vida de los pacientes.

Nota de prensa