Jorge Rodríguez plantea crear Instituto Universitario del Cacao

CARACAS.- El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, planteó este viernes la creación de un Instituto Universitario del Cacao.

«Que la gente se forme, que venga. ¡Ah! no, pero no lo vas a poner en Caracas, lo pones aquí, porque si lo pones en Chuao no van a estudiar, en Choroní mejor no. Puede ser una sede de universidad y que la gente aprenda de cacao sembrando, cosechando, fermentando, procesando y vendiendo el producto de cacao», expresó Rodríguez.

La declaración la hizo durante un encuentro con el sector económico y productivo de cacao.

Resaltó los avances en el sector que traerá la puesta en marcha de la Ley para el Fomento del Cacao, sancionada este jueves por la Asamblea Nacional.

«Esa ley permite, justamente poque se crea el Consejo Nacional del Cacao, para tener una relación entre los productores, los privados, el Estado, las instituciones, la Ciencia y que todos podamos arrimar juntos en la prosperidad de los productores de Cacao», afirmó Rodríguez.

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