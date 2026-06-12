Colombia y Venezuela impulsan el fortalecimiento del sector cafetalero con el I Congreso Binacional

CARACAS.- En el marco de la cooperación técnica binacional orientada al fortalecimiento del sector productivo y a la diversificación económica de Venezuela, la Embajada de Colombia en Venezuela y la Alcaldía y Concejo de Chacao realizarán el I Congreso Binacional del Café los días 20 y 21 de junio, entre las 10:00 am y las 6:00 pm.

El encuentro reunirá a productores, gremios, baristas, empresarios, investigadores, representantes de hoteles y restaurantes, así como a instituciones vinculadas al desarrollo agrícola, con el propósito de intercambiar conocimientos y experiencias que contribuyan al fortalecimiento de la cadena de valor del café en ambos países. Las actividades se desarrollarán en el Centro Cultural Chacao.

La participación de Colombia aporta la experiencia de uno de los principales productores y exportadores de café del mundo, reconocido internacionalmente por la calidad y por sus modelos de formación técnica, asociatividad y comercialización. A través de este congreso, especialistas colombianos compartirán herramientas y buenas prácticas orientadas a impulsar la productividad, la calidad y el acceso a mercados especializados.

El mercado cafetalero venezolano cuenta con un importante potencial de crecimiento. Las condiciones naturales del país, la tradición productiva de sus regiones cafeteras y el auge de los cafés de especialidad ofrecen oportunidades para fortalecer el sector y generar mayor valor agregado para productores y emprendedores.

Entre los expertos invitados por Colombia participarán Martín Bernal Muñoz, especialista en barismo certificado por la Specialty Coffee Association (SCA); Juan Carlos Pava Miranda, ingeniero agrónomo y licenciado Q Grader; y Hugo Alexander Semanate Quiñónez, doctor en Desarrollo Sostenible y experto en desarrollo rural.

La agenda contempla tres ejes temáticos: Organizaciones gremiales y parafiscales del café (20 de junio, jornada matutina), El arte del barismo (20 de junio, jornada vespertina) y la agronomía del café (21 de junio). Asimismo, se desarrollarán espacios de degustación y experiencias sensoriales con cafés de Colombia y Venezuela.

El I Congreso Binacional del Café busca consolidarse como una plataforma de intercambio técnico y comercial que fortalezca la integración entre ambos países y contribuya al desarrollo sostenible de uno de los sectores agrícolas con mayor potencial de crecimiento en la región.

Nota de prensa