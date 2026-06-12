Reportan avances de recuperación en el embalse Turimiquire

CARACAS.- El ministro de Atención de las Aguas, Carlos Mast, informó que continúan registrándose avances significativos en las labores de recuperación del túnel del embalse Turimiquire, en el estado Sucre.

A más de 100 días de la declaración de emergencia hídrica en los municipios, Sucre, Bolívar y Cruz Salmerón Acosta, autoridades informaron sobre los trabajos de reforzamiento estructural en el túnel trasvase sin informar un tiempo estimado en la restitución del servicio de agua por tubería para más de 500 mil familias.

El ministro Mast reiteró que han avanzado en los trabajos en el embalse del Turimiquire.

«Nosotros tenemos un gran avance al día de hoy, debido a que ya estamos terminando lo que se refiere al sistema estructural, esto nos va a permitir trabajar de manera segura en la zona donde hubo el derrumbe más grande y ya con eso nosotros terminamos el desalojo», apuntó.

Por otro lado, la gobernadora de Sucre, Yohana Carrillo, informó que continúa el despliegue de distribución de agua por cisterna en los municipios afectados con atención de 2 mil familias diariamente.

Unión Radio