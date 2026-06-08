Universidad de Carabobo asegura que ha recibido menos de 1% del presupuesto del año 2026

CARACAS.- El vicerrector administrativo de la Universidad de Carabobo, José Ángel Ferreira, denunció que esta casa de estudios ha recibido menos de 1% del presupuesto para el funcionamiento del presente año.

Indicó que el presupuesto no alcanza para responder a los diversos requerimientos que demanda la comunidad universitaria y menos para inversiones de infraestructura.

“Apenas nos ha llegado menos del 1% de lo previsto para gastos de funcionamiento, en concreto el 0,25%; en gastos de proyectos deinvestigación ha llegado cero bolívares, en providencias estudiantiles ha llegado el 33%, es decir, una cantidad que es insuficiente para atender el mínimo de gasto que tiene la institución», detalló Ferreira.

Recordó que el presupuesto se ejecuta directamente desde el ministerio para la Educación Universitaria y las consecuencias no han sido favorables.

“Hay un presupuesto ley que hay que cumplir. Si hay problemas económicos pongámonos de acuerdo en cuáles son las atenciones prioritarias que hay que atacar para ver cómo podemos mantener una universidad que tiene 660 mil metros cuadrados de terreno, 330 mil metros cuadrados de construcción y una plantilla de más de 8.000 personas activas», añadió el vicerrector.

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