Una persona falleció y dos resultaron heridas tras un tiroteo en Falcón

CARACAS.- Un tiroteo se produjo en el barrio Cruz Verde municipio Miranda del estado Falcón; donde reportes preliminares informaron que, un sujeto abordo de una moto acompañado de otro individuo, disparó contra un grupo de personas que se encontraban reunidas en el frente de una casa.

Durante el ataque, una mujer identificada como Odalis Rojas, recibió un impacto de bala en la cabeza lo que provocó su deceso en el lugar. En paralelo, dos personas resultaron heridas, por lo que tuvieron que ser trasladadas hasta el hospital Dr. Alfredo Van Grinken de Coro.

Autoridades de la región se mantienen en la investigación del hecho y están en la búsqueda del presunto asesino.

Unión Radio