Fedecámaras Portuguesa asegura que adelanta gestiones para garantizar suministros

CARACAS.- En el marco del cierre de la gira estadal de Fedecámaras Portuguesa, en la ciudad de Guanare, el presidente regional del gremio empresarial, Omar Elchumari, alertó sobre las dificultades en la distribución de diesel, y recordó que la situación no solo perjudica a la actividad agroindustrial, sino que paraliza al transporte de carga.

“Ya hemos conversado con los oganismos del Estado para priorizar en los ciclos ahorita de siembra, que son fundamentales, el tema del diesel, y desde luego ir motorizando la logística, la estrategia para el ciclo de cosecha, que es cuando están los mayores impactos», indicó Elchumari.

El dirigente gremial informó que, como parte de la agenda institucional, está prevista el jueves 11 de junio la Asamblea anual de Fedecamaras regional, a realizarse en la ciudad de Araure.

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