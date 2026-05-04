Central Bolivariana confía que posible reforma laboral traerá mejores reivindicaciones

CARACAS.-El vicepresidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, Franklin Rondón, aseguró este lunes que «no tenemos temor» a debatir diversos aspectos de una eventual reforma de la Ley del Trabajo «siempre y cuando sea para mejoras de los trabajadores».

Confía en que la posible reforma del instrumento legal «seguramente va a traer mejores reivindicaciones y condiciones sociolaborales para todos los trabajadores y trabajadoras, además la apertura de las convenciones colectivas«.

«Creo que los trabajadores venezolanos están esperando cómo se va a abrir el debate de la Ley Orgánica de los trabajadores y trabajadoras. No estamos dispuestos a entregar las prestaciones sociales, ni el recalculo, ni la retroactividad de las mismas, no estamos dispuestos a perder los Consejos Productivos de Trabajadores ni la inamovilidad laboral», dijo.

En entrevista concedida al programa Al Instante que transmite Unión Radio comentó que están dispuestos a incorporar artículos relacionados al teletrabajo, con el desarrollo laboral a través de la Inteligencia Artificial, tecnología y el «desarrollo de las convenciones colectivas con una característica distinta».

Rondón calificó como responsable el reciente aumento de los ingresos de los trabajadores y afirmó que «tenemos el derecho de apostar a la esperanza para que de manera progresiva como establece la Constitución de la República se continúen otorgando beneficios y mejoras a la clase trabajadora venezolana».

El también presidente de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público (Fentrasep), informó que este martes se reinstalará la mesa de diálogo laboral para debatir diversos temas y comentó que los trabajadores «debemos tener una disposición para el diálogo para demostrar que somos un movimiento sindical maduro, responsable, con altura, con capacidad, con liderazgo y compromiso».

También puede leer: Papa León XIV expresó su oración por los venezolanos en reunión con obispos de la CEV

Lourdes G. Soublette/Unión Radio